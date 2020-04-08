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08.04.2020 - 10:31 | | DHA

Karantinada olan öğrenciler, Sivas'tan ayrıldı!

Erasmus programı için gittikleri İrlanda ve İskoçya'dan getirildikten sonra corona virüs tedbirleri kapsamında Sivas'ta yurda yerleştirilen öğrenciler, karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Karantinada olan öğrenciler, Sivas'tan ayrıldı!
Sivas'ta karantinadaki 520 öğrencileri bugün yurttan ayrıldı!
Sivas'ta karantinadaki 520 öğrencileri bugün yurttan ayrıldı!
Sivas'ta karantinadaki 520 öğrencileri bugün yurttan ayrıldı!
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Erasmus programları kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden İrlanda ve İskoçya'ya giden toplam 526 öğrenci, 15 gün önce Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilerek, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki yurtlara yerleştirildi. Öğrenciler 14 günlük karantina süresi sona erdi. Öğrencilerden 520'si bugün sabahın erken saatlerinde yurttan ayrıldı. 6 öğrencinin ise ilerleyen günlerde tahliye edileceği öğrenildi.

Öğrenciler, kara ve hava yoluyla memleketlerine gönderilmeye başlandı. Öğrenciler için izin verilen Sivas-İstanbul uçağının kapasitesi artırıldı. Bazı öğrenciler de illere göre güzergah belirlenerek otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Bazıları ise aileleri tarafından özel araçlarla alındı.

'İMKANLAR İÇİN MİNNETTARIZ'

İrlanda'dan gelen Muhammet Hasan Arvas, "Devletimizin sağlamış olduğu imkanlar için minnettarız. Bütün arkadaşlarım adına bir şey söyleyemem, herkesin yaşadığı duygular çok farklı. Allah herkesten, her şey için razı olsun. Karantina süresince tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan personelden Allah razı olsun" dedi

Çağla Kayasaroğlu ise, "Şu an artık bitti. Evimize gidiyoruz. Herkes gibi mutlu olamıyorum. Biraz tuhaf ve duygusalım. İstanbul'a dönüyoruz. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Burada sıkılmamamız için ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.

Nermin Işık da çok iyi bir karantina süreci geçirdiklerini belirterek, "Ailelerimize kavuşacağımız için çok mutluyuz. Ayrıca da buradaki arkadaşlarımız ve çalışanlardan ayrılacağımız için çok hüzünlüyüz. Biz buradaki insanlarla aile gibi olduk. Çok güzel zamanlar geçirdik. Bu süreci bu kadar kaliteli geçirdiysek, onların sayesinde oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlamDenizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.
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