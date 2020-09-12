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12.09.2020 - 18:47 | | AA

Karantinada olması gerekirken... Bakın nerede yakalandı?

Erzincan'da yeni tip corona virüs (covid-19) testi pozitif çıkan ve karantinada kalması gereken kişi konakladığı pansiyondan çıkarken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri otel, pansiyon, market, spor salonu, cami, kuaför, nikah töreni, çay bahçesi ve pazar yerleri gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu birçok noktada denetim gerçekleştirdi.

Asayiş Şubesi ekipleri denetimler sırasında Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olmadığı belirlenen M.D'nin (58) kentte bir pansiyonda kaldığı bilgisine ulaştı.

M.D'yi kaldığı pansiyondan çıkarken yakalayarak burada muhafaza altına alan ekipler 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans istedi.

Karantinada olması gerekirken... Bakın nerede yakalandı

Buraya gelen sağlık ekibi tulum, maske ve taktıkları gözlükle tedbirlerini alarak hastayı ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Karantina kuralına uymayan M.D'nin hastanedeki işlemlerin ardından kentte bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirileceği öğrenildi.

3 bin 150 lira idari para cezası kesilen M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin son durumu açıkladıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "Şu anda yaklaşık 3 bin 500-4 bin metrelerdeyiz. 500-1000 metre arasında bir işimiz daha var, üçüncü katmandayız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin." dedi.
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