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22.09.2020 - 12:10 | | İHA

Karantinadaki babasına ilaç götüren adam hayatını kaybetti!

Isparta’da karantina altındaki babasına ilaç götüren 53 yaşındaki Doğan Selçuk, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Karantinadaki babasına ilaç götüren adam hayatını kaybetti!

Kaza dün saat 16.30 sırlarında Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karantinadaki babasına ilaçlarını götüren Doğan Selçuk’un kullandığı otomobil dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Selçuk, taklalar atan otomobilden yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan Selçuk’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Selçuk’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Senirkent Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

 

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