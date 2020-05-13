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13.05.2020 - 14:52 | | DHA

Karantinadaki son kafile de memleketlerine uğurlandı!

Irak’ın Basra şehrinden getirilerek Afyonkarahisar Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'nda karantinada tutulan 136 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecinin dolmasıyla memleketlerine uğurlandı. Bu son kafileyle yurtta karantinada tutulan vatandaş kalmadı.

Karantinadaki son kafile de memleketlerine uğurlandı!

Corona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan günü Irak'ın Basra şehrinden getirilen 136 Türk vatandaşı, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresini bugün tamamlayarak, AFAD koordinasyonunda 34 şehre yolcu edildi.

1008 KİŞİ KONUK EDİLDİ

Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'nda karantina sürecinin ilk konukları 7 Nisan tarihinde Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı oldu. 22 Nisan'da 511 vatandaşın tahliye edildiği yurtta 23 Nisan'da ise Suudi Arabistan'dan 182, Fransa'dan ise 179 olmak üzere 361 Türk vatandaşı daha getirildi. 29 Nisan tarihinde ise Irak'ın Basra şehrinden 136 Türk vatandaşının oluşturduğu kafile de yurtta karantinaya alındı. Suudi Arabistan ve Fransa'dan gelen kafileler 7 Mayıs günü tahliye edilirken, son olarak yurtta karantinada tutulan 136 kişilik Irak Basra'dan gelen kafile de bugün tahliye edildi ve yurtta karantinada tutulan vatandaş kalmadı. Tahliye süreci kapsamında 1008 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'daki karantina süreçlerini sorunsuz şekilde tamamlayarak memleketlerine uğurlanmış oldu.

 

 

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