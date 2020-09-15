MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karantinadan kaçan kişilerden günlük 80 lira alınacak
ABONE OL
15.09.2020 - 14:44 | | DHA

Karantinadan kaçan kişilerden günlük 80 lira alınacak

Kocaeli Valiliği, izolasyon kararını ihlal edip evlerinden ayrılmaları halinde, yakalanıp yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden günlük 80 lira konaklama bedeli alınacağını açıkladı.

Karantinadan kaçan kişilerden günlük 80 lira alınacak

Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu, yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden alınacak günlük konaklama bedelini belirledi.

İzolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak evlerini terk edip hastalığı başka kişilere bulaştırdığı, il genelinde vaka artışlarına sebebiyet vererek halk sağlığını önemli ölçüde riske attıklarının anlaşılması üzerine izolasyon kararına aykırı hareket edenler hakkında idari işlem başlatılırken, bu kişilerin yurtlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmalarına karar verildi.

Yurtlarda kalan kişilerden, konaklama bedeli olarak günlük 80 lira alınmasına, şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talep edilmesi halinde bunlar için de toplam konaklama ücretine 25 lira eklenmesi kararlaştırıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bir ilçede daha sigara içmek yasak! Resmen açıklandı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Karantinayı deldi! Sahilde 'ölmek istemiyorum' diye ağladı

 

Otelde turistlere "maske tak" diyen hemşireye terlikli saldırıAntalya’da 3 Rus kadın turist, otelde kendilerini maske takmaları konusunda uyaran hemşirenin yüzüne terlik fırlattı. Terlik hemşirenin gözüne isabet ederken olaya şahit olan doktor "Beyaz kod" ihbarı yaptı. Saldırıya uğrayan hemşire şikayetçi olunca 3 turist ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tacizciye, 'konutu terk etmeme' cezası verildi!

Tacizciye, 'konutu terk etmeme' cezası verildi!

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Sıradaki Haber