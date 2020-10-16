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16.10.2020 - 10:47 | | İHA

Karantinadan kaçıp drift yaptı, yakalandı

Eskişehir'de Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olması gerekirken sokağa çıkıp aracı drift yaparken yakalanan şahıs hakkında toplam 9 bin 291 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Karantinadan kaçıp drift yaptı, yakalandı

Covid-19 sebebiyle 14 gün süreyle evinde karantinada olması gereken D.D. isimli şahıs, gece saatlerinde Tepebaşı Sazova Mahallesi Yeni Stadyum yanında drift yaparken Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu şok uygulamada yakalandı. Drift anını kayıt altına alan görevli bekçiler, sürücüyü kaçmaya fırsat bulamadan yakaladı. Drift yapan sürücüye karantina sürecinde evinde olmamasından dolayı 3 bin 150 TL, drift yaptığından dolayı 6 bin 141 TL olmak üzere toplam 9 bin 291 TL lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay süreliğine trafikten men edilerek çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Yapılan açıklamada, “Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce, karşılaşılan her suçun önlenmesine yönelik mücadelemiz, vatandaşlarımızın ihbarı ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi

Şişen cep telefonu bataryası bomba gibi patladıVan’da şişen cep telefonu bataryası, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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