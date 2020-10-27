Karantinayı deldi, bakkalda yakalandı!

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi’nde yaşayan ve korona virüs temaslısı olduğu belirlenen İ.D. evinde karantinaya alındı. Karantina tedbirlerine uymayan İ.D.’nin dışarıya gezmeye çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. 112 sağlık ekipleri ile birlikte gerekli tedbirleri alarak Gaziler Mahallesi 23. Sokağa giden polis ekipleri, İ.D.’yi bakkalda yakaladı.

İ.D. kalan karantina süresini doldurmak üzere Manisa’da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait karantina yurduna gönderildi.