Karantinayı deldi, bakkalda yakalandı!

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi’nde yaşayan ve korona virüs temaslısı olduğu belirlenen İ.D. evinde karantinaya alındı. Karantina tedbirlerine uymayan İ.D.’nin dışarıya gezmeye çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. 112 sağlık ekipleri ile birlikte gerekli tedbirleri alarak Gaziler Mahallesi 23. Sokağa giden polis ekipleri, İ.D.’yi bakkalda yakaladı.
İ.D. kalan karantina süresini doldurmak üzere Manisa’da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait karantina yurduna gönderildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."