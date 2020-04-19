MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı konusu nedir? Karayip Korsanları 5: filmi oyuncuları kimlerdir, ne zaman nerede çekildi?
ABONE OL
19.04.2020 - 20:11 |

Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı konusu nedir? Karayip Korsanları 5: filmi oyuncuları kimlerdir, ne zaman nerede çekildi?

Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Pek iKarayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı konusu nedir? İşte hem bu soruların cevapları hem de filmle ilgili tüm merak edilenler...

Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı konusu nedir? Karayip Korsanları 5: filmi oyuncuları kimlerdir, ne zaman nerede çekildi?

KARAYİP KORSANLARI 5: SALAZAR’IN İNTİKAMI KONUSU

Yıllar geçmiş Will turner'ın oğlu büyümüş Henry babasının lanetini kaldırmak için Captain Jack Sparrowu bulmak zorunda kalmıştır. Jack ise karayiplerdeki bir adada soygun gerçekleştirmektedir ve soygun başarasız olur. Jack'in tayfası artık Jack'a güvenmemektedir ve tayfalar Jack'i terk ederler.

Kaptan yarı bunalımda olduğu gibi pusulasını bir şişe Rom'a karşı takas etmiştir ve pusulaya ihanet etmiştir. Pusulaya ihanetin bedeli kaptan Salazar'dır. Bundan yıllar önce Kaptan El Matador del Mar (Salazar) denizleri kasıp kavurmaktadır ve Jack Sparrow'la yolları kesişmiştir. Jack ona bir oyun oynayarak Şeytan üçgenine sürüklemiş ve orada hapis etmiştir. Salazar intikam için dönecektir.

Bu arada Henry Salazarın saldırdığı gemiden sağ çıkmış ve Salazardan aldığı mesajla Jack'i bulmaya çalışmaktadır ve yolları hastanedeki Carina ile kesişir. Carina bir bilim kadınıdır ve halk tarafından cadı olarak görülmekte ve aranmaktadır.

Carina Henry ile sohbetiden sonra yakalanmış ve idam cezasına gitmiştir. Ne tesadüf ki Kaptan Jack Sparrow askerler tarafından yakalanmış idam masasına çıkarılmıştır. Tam idam edilecek iken Jack tayfası Gibss önderliğine kaptanlarını ve Carina'yı kurtarırlar. Henry Carina ve Jack Dying Gull adlı gemide yelken açarak yol alırlar.

KARAYİP KORSANLARI 5: SALAZAR’IN İNTİKAMI OYUNCULARI

Johnny Depp, Jack Sparrow rolünde

Geoffrey Rush, Hector Barbossa rolünde

Orlando Bloom, Will Turner rolünde

Javier Bardem, Kaptan Salazar

Kaya Scodelario, Carina Smyth rolünde

Kevin McNally, Joshamee Gibbs rolünde

Stephen Graham, Scrum rolünde

Brenton Thwaites, Henry rolünde

Martin Klebba, Marty rolünde

Şarkı söyleyerek ekmek sattıBursa'da sokak sokak gezen bir fırın çalışanı, mahalle sakinlerine şarkı söyleyerek ekmek sattı. Amatör kameraya yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgi topladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İğne İplik filmi konusu nedir, nerede çekildi? İğne İplik oyuncuları kimler, hangi ülkenin filmi?

İğne İplik filmi konusu nedir, nerede çekildi? İğne İplik oyuncuları kimler, hangi ülkenin filmi?

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmini seslendiren oyuncular kimler?

Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmini seslendiren oyuncular kimler?

Sıradaki Haber