Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı konusu nedir? Karayip Korsanları 5: filmi oyuncuları kimlerdir, ne zaman nerede çekildi?

KARAYİP KORSANLARI 5: SALAZAR’IN İNTİKAMI KONUSU

Yıllar geçmiş Will turner'ın oğlu büyümüş Henry babasının lanetini kaldırmak için Captain Jack Sparrowu bulmak zorunda kalmıştır. Jack ise karayiplerdeki bir adada soygun gerçekleştirmektedir ve soygun başarasız olur. Jack'in tayfası artık Jack'a güvenmemektedir ve tayfalar Jack'i terk ederler.

Kaptan yarı bunalımda olduğu gibi pusulasını bir şişe Rom'a karşı takas etmiştir ve pusulaya ihanet etmiştir. Pusulaya ihanetin bedeli kaptan Salazar'dır. Bundan yıllar önce Kaptan El Matador del Mar (Salazar) denizleri kasıp kavurmaktadır ve Jack Sparrow'la yolları kesişmiştir. Jack ona bir oyun oynayarak Şeytan üçgenine sürüklemiş ve orada hapis etmiştir. Salazar intikam için dönecektir.

Bu arada Henry Salazarın saldırdığı gemiden sağ çıkmış ve Salazardan aldığı mesajla Jack'i bulmaya çalışmaktadır ve yolları hastanedeki Carina ile kesişir. Carina bir bilim kadınıdır ve halk tarafından cadı olarak görülmekte ve aranmaktadır.

Carina Henry ile sohbetiden sonra yakalanmış ve idam cezasına gitmiştir. Ne tesadüf ki Kaptan Jack Sparrow askerler tarafından yakalanmış idam masasına çıkarılmıştır. Tam idam edilecek iken Jack tayfası Gibss önderliğine kaptanlarını ve Carina'yı kurtarırlar. Henry Carina ve Jack Dying Gull adlı gemide yelken açarak yol alırlar.

KARAYİP KORSANLARI 5: SALAZAR’IN İNTİKAMI OYUNCULARI

Johnny Depp, Jack Sparrow rolünde

Geoffrey Rush, Hector Barbossa rolünde

Orlando Bloom, Will Turner rolünde

Javier Bardem, Kaptan Salazar

Kaya Scodelario, Carina Smyth rolünde

Kevin McNally, Joshamee Gibbs rolünde

Stephen Graham, Scrum rolünde

Brenton Thwaites, Henry rolünde

Martin Klebba, Marty rolünde