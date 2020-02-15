Karayolu kapattıran yangın sönmüyor!

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolu üzerinde bulunan pamuk ve yağ fabrikasının deposunda Perşembe günü saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

Depodaki pamuk balyalarından dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri de gönderdikleri su tankerleriyle destek verdi. Ekipler, 10 bin tonluk pamuk balyalarını saran alevlerin, fabrikanın diğer kısımlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın dün öğle saatlerinde kontrol altın alındı.

YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Dün gece saatlerinden itibaren soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada yangın yeniden başladı.

Pamukların istiflendiği alanda başlayan yangın, bölgedeki çok sayıda itfaiye ekibinin tonlarca su ile müdahale etmesine rağmen devam ediyor.

Yangının pamukların içten içe yanması nedeniyle sönmediği bilgisi verildi.

Öte yandan, yangın nedeniyle Adana-Karataş kara yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları üçüncü günde de sürüyor.