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30.06.2020 - 23:57 |

Karbon negatif ülkeleri hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Karbon negatif ülkeleri hangileridir?

Karbon negatif ülkeleri hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru

Karbon negatif ülkeleri hangileridir?

Butan ve Surinam












 

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