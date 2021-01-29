Karbonmonoksit 1 günde 9 can aldı

Güneybatıdan esen bir rüzgâr olan “lodos” nedeniyle her yıl onlarca kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybediyor. Havaların soğumasıyla ölümler arttı, dün ülke genelinde 9 kişi sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.

- Amasya’nın Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşılama ekipleri Zülfinaz (80) ve Ali Yılmaz (82) çiftinin evine koronavirüs aşısı yapmak için gitti. Çiftin kapıyı açmamasından şüphelenen sağlık ekipleri komşularıyla birlikte eve girdi. Yaşlı çiftin öldüğünü belirleyen ekipler, durumu jandarmaya bildirdi. İlk bulgilara göre çiftin karbonmonoksitten zehirlendiği belirtildi.

- Niğde’de İdris (77) ve Nefise Özcan (81) çiftinden bir süre haber alamayan komşuları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşlı çiftin evine giren ekipler, Özcan çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemede yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Yakınları ölü buldu

- Kilis’te, Fethi Özden (74) ve eşi Fatime Özden’den (55) haber alamayan yakınları eve gitti. İçeri giren yakınları Özden çiftini, hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftinin, yaşamını yitirdiği saptandı. Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

- Erzincan’da evlerinde kombi borusunun çıkması sonucu karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk (41) ve öğretmen eşi Özlem Akgül Çabuk (43), dün düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

- Aydın’ın Söke ilçesinde gece yarısı ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Serpil Ater (60) hayatını kaybetti, eşi Raşit Ater (65) hastanede tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.

- Sivas’ın Ulaş ilçesinde yalnız yaşayan ve iki gün önce ilçeye İzmir’den gelen Sendegül Demir’den (57) haber alamayan yakınları, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar’ın haber vermesiyle eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Demir’in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

UZMANLAR UYARDI

Yetkililer artan soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, kullandığınız soba, ocak, gazlı ısıtıcılar, fırın, şömine gibi bütün yanmalı aletleri sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirilmesi gerektiğini belirtti.