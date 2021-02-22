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22.02.2021 - 00:22 | | DHA

Karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si Azeri olmak üzere 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Kocasinan ilçesi Argıncık mahallesi 211 sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Müstakil evde bulunan Nurten Dursun, Eyüp Dursun, Fatih İbrahimova ve Hatice İbrahimova, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.  İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.  Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırıManisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu Yeni Mezarlığında 4 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kırıldı.
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