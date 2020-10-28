Kardeşi tarafından vurulan şahıs: Ölü taklidi yapmasaydım ölebilirdim

Olay, 16 Kasım 2019 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir nakliyat deposunda Hasan E. ile kardeşi Veysel E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında Hasan E. tabancasını çıkartarak kardeşi Veysel E. 'e 3 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kardeşi Veysel E. yaralanırken, kardeşi Hasan E. bir işçiyi silahla rehin alarak otomobile bindi. Otomobille olay yerinden kaçan şahıs, 20 dakika süren polis kovalamacası sonucu rehin aldığı şahısla birlikte Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne giderek teslim oldu.

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Hasan E. hakkında, "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan açılan dava Kocaeli 3. Ağır Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Hasan E. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katılırken, olaydan yaralı olarak kurtulan ağabey Veysel E. ve avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Veysel E.’ün kardeşi ile bir anlaşmazlığının olmadığını, olayın ardından omuriliğinde kurşunla yaşadığını söyledi.

Veysel E., "Olay tarihinde sebebini bilmediğim bir şekilde iş yerine gelip 3 el ateş açtı. Yere düştüğümde bilincim yerindeydi. Beni öldürmesin diye ölü taklidi yaptım. Aramızda bir alacak verecek meselesi yoktur. Hasan’a ben bakıyordum. Bana 1.5 metreden ateş etti. Pandemiden dolayı hala ameliyat olamadım. 2 ay sonra omuriliğimde bulunan kurşunu çıkaracaklar. Daha sonra fizik tedavim başlayacak. Hasan E.’den şikayetçiyim” dedi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOK" DİYEREK TAHLİYE TALEP ETTİ

Bir anlık sinirle yaptığını söyleyen Hasan E. ise öldürme kastının olmadığını ifade ederek tahliyesini talep etti. Sanık ve avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.