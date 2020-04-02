Kargo çalışma saatleri 2020! Yurtiçi,PTT, MNG kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kargoların çalışma saatleri gündemde araştırılıyor. Corona virüs vakasının Türkiye'de görülmesinden corona virüsle mücadele etmek için çeşitli alanlarda tedbirler alındı. Bankaların çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Bir diğer araştırılan alan ise kargolar oldu. İşte PTT, MNG, Yurtiçi kargo çalışma saatleri...

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 18.00

Cumartesi: 09.00-17.00

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi her gün;

Açılış Saati: 08.30

Öğle Molası:12.30-13.30

Kapanış Saati: 17.30

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış Saati: 08.30

Kapanış Saati: 18.00

Cumartesi: 08.30-15.30