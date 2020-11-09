Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı!

Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Necla A. isimli kadının kargo paketi güvenlik görevlilerine teslim edildi. Necla A. kendisine haber veren güvenlik görevlisinden paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Güvenlik görevlisi kargoyu güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyledi.

Necla A. güvenlik görevlisine gelerek görevlilere hakaret etti. Çılgına dönen kadın güvenlik görevlilerine vurmaya başladı. Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonrada site girişindeki bariyeri kırdı. Site yönetiminin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürdü. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"BAŞKANIN HANIMINI BIÇAKLADI"

Site yönetiminde çalışan Lütfü Güneş kargo paketi olayının ilk olmadığı ve kadının uzun süredir yönetim ile arasında sorun olduğunu söyledi. Necla A.'nın son olarak site yöneticisinin eşini bıçakladığını ifade eden Güneş, "Sitemizde oturan bir bayan devamlı herkesle kavga halinde. En son bir olay oldu, kargo gelmiş güvenlik görevlisinden bunun evime getirilmesini istiyorum demiş. Güvenlikte bunun görevinin olmadığını inip aşağıdan almasını söylemiş. Bu yüzden güvenlik görevlisine saldırdı. Polisten uzaklaştırma kararı aldırdık yine saldırmaya devam etti. En son kinlenmiş iyice pusu kurarak başkanın hanımını C3 bloğunun önünde 4-5 kez karın bölgesinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs etti. Şu an kadı cezaevinde." dedi.