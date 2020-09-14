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14.09.2020 - 08:59 |

Kargo şirketine operasyon! Tam 10 kilo...

Van'ın İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketine operasyon düzenleyen polis, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada gıda paketinin tabanına zulalanmış 10 kilo 120 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alının 1 kişi tutuklandı.

Kargo şirketine operasyon! Tam 10 kilo...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kargo şirketine baskın düzenlendi. Operasyonda narkotik köpeği 'Zeyna' ile arama yapıldı. Aramada gıda kolisi tabanında zulalanan 10 kilo 120 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Doğu Akdeniz düğümü: Çatışma mümkün!Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Ryan Gingeras CNN TÜRK'e konuştu. Doğu Akdeniz'deki gerilim için "Görülmemiş aşamalara ulaştı" diyen uzman, çatışma yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Türk donanmasındaki gelişmelere de vurgu yaptı.
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