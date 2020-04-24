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24.04.2020 - 11:37 |

Kargo şirketleri bugün hizmet veriyor mu? Kargolar 24 Nisan Cuma dağıtıma devam ediyor mu?

Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı 22 Nisan saat 24:00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşlar kargolar bugün açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kargolar bugün açık mı?

Kargo şirketleri bugün hizmet veriyor mu? Kargolar 24 Nisan Cuma dağıtıma devam ediyor mu?

Kargolar bugün açık mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta başlayan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu başlıkları arasında kargo şirketleri bugün dağıtım yapıyor mu /çalışıyor mu sorusu geliyor. Peki Kargo şirketleri bugün hizmet vermeye devam edecek mi?

KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI?

Kargolar bugün hizmet vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında açık olan kurum ve işletmeler arasında kargo şirketleri de yer alıyor.

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