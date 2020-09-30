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30.09.2020 - 17:26 | | İHA

Karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde konuşmak için kahvaltıya gittiği çifti silahla vurarak öldüren olayın ardından da intihar eden cinayet zanlısının, kendisini şikayet edecek olan çifti savcılığa gitmemeleri için öldürdüğü iddia edildi. Karı koca çift ve zanlının morgdaki otopsi işlemleri sürüyor.

Olay sabah saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı 690 Evler Mahallesi G-3 Blokta meydana geldi. Cevat Saydam sabah saatlerinde Hüseyin Kumuz ile konuşmak için evlerine kahvaltıya gitti. İddialara göre Hüseyin Kumuz'un 17 yaşındaki kızına SMS atıldığı gerekçesiyle zanlı ile ailenin aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. Anne Cemile Kumuz'un Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunacağını söylemesi üzerine zanlı Cevat Saydam'ın karı koca çifte kurşun yağdırdığı iddia edildi.

Olayın ardından hızlıca evde çıkarak 67 AAS 846 plakalı aracına binerek kaçan Saydam, bu kez kendi kafasına sıkarak intihar etti. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan otopsi işlemleri sonrası cenazeler yıkandıktan sonra ailelere teslim edilecek. Cenazelerin yarın Alaplı Gümeli Beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan 4 çocuklu Kumuz ailesinden geriye ise mutlu aile fotoğrafları kaldı.

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