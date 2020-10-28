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28.10.2020 - 17:31 | | İHA

Karı koca yarım saat arayla bıçaklandı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde karı koca yarım saat arayla kimliği belirsiz saldırganlar tarafından bıçaklandı.

Karı koca yarım saat arayla bıçaklandı!

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda B. (25) isimli genç caddede henüz öğrenilemeyen bir sebeple kimliği belirlenemeyen 3 kişinin saldırısına uğradı. Şahıslar tarafından kalçasından 2 kez bıçaklanan Arda B., şahısların elinden kurtularak cadde üzerinde bulunan bir fatura ödeme merkezine sığındı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırganlar bir ticari taksi ile kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Arda B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karı koca yarım saat arayla bıçaklandı

YARIM SAAT SONRA EŞİ DE BIÇAKLANDI

Polis ekipleri Arda B.’yi bıçaklayan 3 şahsın yakalanması için çalışma başlatırken yaşanan olaydan yarım saat sonra Arda B.’nin eşi Damla Sevim B. de kimliği belirsiz iki kadın tarafından Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak’taki evinin önünde bacağından bıçaklandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Damla Sevim B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Damla Sevim B.’yi bıçaklayan 2 kimliği belirsiz kadının ise kayıplara karıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri yaşanan her iki olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden olduEylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.
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