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27.12.2020 - 12:39 | | İHA

Karısı oklava ile dövüp sokağa attı!

Bursa’da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı. 'Bu sefer kadın şiddeti' dedirten olaya maruz alan çaresiz gözüyaşlı koca, ''Geçen akşamda dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler'' dedi. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.

Kıskançlık krizi geçiren kadın, kocasını darp edip sokağa attı!
Kıskançlık krizi geçiren kadın, kocasını darp edip sokağa attı!
Kıskançlık krizi geçiren kadın, kocasını darp edip sokağa attı!
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zinnur B.(41) ile karısı Meral B.(38), kıskançlık meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Meral B., mutfaktan aldığı oklava ile kocası Zinnur B.’ye saldırdı. Zinnur B.’nin kolunu da ısıran Meral B., başı yarılan kocası Zinnur B.’yi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, sokağa attı.

POLİS EKİPLERİNE DİRENDİ, KAPIYI YÜZLERİNE VURDU

Çaresizce sokakta kalan yaralı Zinnur B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri, kocasının şikayetçi olduğu Meral B.’yi karakola götürmek istedi. Polis ekiplerine bir süre kapıyı açmayan Meral B., daha sonra kapıyı açarak polis ve sağlık ekiplerine tepki gösterdi. Meral B., ekiplere ‘’Sizi sevmiyorum, o da benim sırtıma vurdu, gidin bu evden’’ diye tepki gösterip, kapıyı ekiplerin üzerine kapattı. Bu sırada kapı aralığında bulunan 112’den bir sağlık personeli, kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.

‘’GEÇEN AKŞAM DA DÖVDÜ, ALSINLAR, GÖTÜRSÜNLER BU KADINI’’

Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının arından Meral B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Basın mensuplarına yaşanan olayı anlatan Zinnur B., ‘’Karım tarafından darp edildim. Psikolojik sorunları var. Kıskançlık sebebiyle kavga ettik. Kolumu ısırdı, beni darp etti. Geçen akşam da aynısı yaptı. Alsınlar götürsünler bu kadını’’ diye konuştu. Ayrıca Zinnur B.’nin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Karısı oklava ile dövüp sokağa attı!Bursa’da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı. 'Bu sefer kadın şiddeti' dedirten olaya maruz alan çaresiz gözüyaşlı koca, ''Geçen akşamda dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler'' dedi. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.
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