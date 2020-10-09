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09.10.2020 - 10:48 | | AA

KarnÄ±na ÅŸiÅŸ batan çocuÄŸu itfaiye ekipleri kurtardÄ±

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde karnÄ±na ciÄŸer piÅŸirmede kullanÄ±lan ÅŸiÅŸ batan Ã§ocuk itfaiye ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±. Hastanenin acil servisine gelen ekipler, ÅŸiÅŸi keserek Ã§Ä±kardÄ±.Â

KarnÄ±na ÅŸiÅŸ batan çocuÄŸu itfaiye ekipleri kurtardÄ±

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ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehirÂKaratepe Mahallesi'nde sokakta kardeÅŸiyle ciÄŸer piÅŸirmede kullanÄ±lan ÅŸiÅŸlerle oynayan 10 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk ÅŸiÅŸlerin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â 

VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ±yla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ã§ocuÄŸu ViranÅŸehir Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri, Ã§ocuÄŸun karÄ±n boÅŸluÄŸuna saplanan ÅŸiÅŸin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in itfaiye ekiplerinden yardÄ±m istedi.

Hastanenin acil servisine gelen ekipler, ÅŸiÅŸi spiral makinesi yardÄ±mÄ±yla keserek Ã§Ä±kardÄ±.

Tedavi altÄ±na alÄ±nan Ã§ocuÄŸun hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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    Aliyev noktayÄ± koydu: Kimin tabanlarÄ±nÄ± yalarsan yala!Ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ± yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan baÅŸbakanÄ± PaÅŸinyan'a ateÅŸ püskürdü ve savaÅŸ meydanÄ±ndan kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bugün Hadrud kasabasÄ± ve birçok köyün Ermenistan iÅŸgalinden kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, "Moskova görüÅŸmelerinden sonra sahtekarlÄ±k edeceklerse kendileri piÅŸman olacak. TopraklarÄ±mÄ±zÄ± alacaÄŸÄ±z" dedi.
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