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23.01.2021 - 10:20 | | İHA

Kars eksi 30’u gördü! Soğuktan kirpikler dondu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta termometreler eksi 30’u gösterdi. Soğuktan vatandaşların kirpikleri dondu.

Kars eksi 30’u gördü! Soğuktan kirpikler dondu

Sibirya soğukları Kars’ta etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye düştüğü kentte, ağaçlar kırağı tuttu, Kars Çayı’ndan duman çıktı. Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşların ise maskeleri ile kirpikleri buz tuttu.

“KARS’IN SOĞUĞU İNSANIN KİRPİĞİNİ DONDURUR”

Hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Gerçekten Kars’ta kışın en soğuk günü diye biliriz. Bugün hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü. Gördüğünüz gibi kaşım, kirpiğime kadar donmuş. Kars’ın soğuğu insanın kaşını kirpiğini dondurur” dedi.
Kentte aşırı soğuklardan sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Soğuktan sokak hayvanlarının yüzü buz tuttu. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 30 derece, sabah saatlerinde ise 29 derece olarak ölçüldü. Soğukların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.

    Vatandaşın duyarsızlığı pes dedirtti! Kanlar içinde yürüdüİstanbul Şişli'de sokağın ortasına park edilen araç ambulansın geçişine engel oldu. Araç ilerleyemeyince sağlık görevlileri yaralının yanına koşarak gitti. Kanaması olan yaralı ise ambulansa yürüyerek getirilmek zorunda kaldı. Öte yandan tepkiler sonrası sokağı boşaltan sürücüler, ambulansın gitmesinin ardından araçlarını tekrar aynı yere park etti.
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