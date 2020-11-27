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27.11.2020 - 16:37 | | İHA

Karşılıksız aşk kurbanı genç kızın testi pozitif çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde dün akrabası tarafından aşkına karşılık vermediği için öldürülen genç kızın Covid-19 testi pozitif çıktı. Genç kızın cenazesi otopsi için Ankara'ya gönderildi.

Karşılıksız aşk kurbanı genç kızın testi pozitif çıktı

İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede çalışan Leyla Öztürk (23), sabah 06.30 sularında Elazığ'ın Maden ilçesinde güvenlik korucusu olduğu öğrenilen ve iş yerine gelen amcasının oğlu Sebahattin Öztürk'ün (31) silahlı saldırısına uğradı.
Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Sebahattin Öztürk aynı silahla başına ateş ederek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İntihara teşebbüs eden Sebahattin Öztürk ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Öztürk olaydan yaklaşık 8 saat sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

23 yaşında yaşamını yitiren Leyla Öztürk'ün cenazesine hastanede rutin olarak Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Öztürk'ün cenazesi otopsi için önce Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ancak Adana Adli Tıp Kurumu'nda Covid-19 otopsi bölümünün olmaması üzerine genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara'ya sevk edildi.

    Direksiyonda uyuyan sürücüsünün kaza anı kameradaABD'nin Teksas eyaletinde direksiyon başında uyuyan bir sürücü, yol kenarındaki polis aracına çarparak yan döndü ve metrelerce yolun üzerinde kaydı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı.
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