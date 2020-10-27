MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karşıyaka'da sahil, 'deniz marulu' yosunlarla doldu
ABONE OL
27.10.2020 - 13:21 | | DHA

Karşıyaka'da sahil, 'deniz marulu' yosunlarla doldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesi sahili, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı. Spor için sahile gelenlerin durumu yetkililere bildirmesiyle, belediye ekipleri temizliğe başladı.

Karşıyaka'da sahil, 'deniz marulu' yosunlarla doldu

İzmir Bostanlı sahiline dün spor için gelenler, denizde yeşil renkli yosunlar olduğunu fark etti. Birçok vatandaş, ilk kez gördükleri görüntü karşısında şaşkınlık yaşadı. Maddenin, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen belediye ekipleri, fileli kepçelerle yosunları kenardan temizlemeye başladı. Bugün de süren çalışmalardan sonuç alınamazken, vatandaşlar kötü koku yaptığını söyledikleri deniz marullarının kaldırılmasını istedi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, söz konusu deniz marullarının zehirli ya da insan sağlığına zararlı olmadığını, ancak kentte kötü kokuya yol açabileceğini ve bu nedenle kaldırılması gerektiğini belirtti.

'GÜNEŞLİ GÜNLERDE DAHA FAZLA KOKUYOR'

Sahilde spor yapan vatandaşlardan Ayberk Kakıç, "1-2 gündür rüzgar vardı, muhtemelen onun sonucu olarak oluşmuştur. Akşam üzeri şehri koku bastığı doğru, özellikle de Karşıyaka'yı. Bunların kaldırılması gerekir" dedi.

Bir diğer vatandaş Mehmet Balım ise, "Bunlar neden oluşmuş, teknik yönünü bilmiyorum ama çok kötü koku yapıyor. Bu şekilde palyatif tedbirlerle bu işin çözüleceğini zannetmiyorum. Ciddi bir koku oluyor, özellikle güneşli günlerde çok daha fazla koku yapıyor. Bu iş burada zaman zaman oluyor, ancak bu yıl gördüğüm kadarıyla bu yıl biraz daha fazla. Zannediyorum, buradaki denizin sığ olmasıyla alakalı olabilir. Ancak kesinlikle tedbir gerekiyor" diye konuştu.

Cem Akbaba ise, "Bu buraya sürekli gelen, nereden geldiği belli olmayan bir pislik. Ekiplerin toplamalarını izliyorum, bana oyuncak gibi geliyor. Bu yaptıkları çözüm değil. Senede 1-2 defa oluyor bu ve her şekilde koku yapıyor. Ben sabah erken geliyorum, rahatsız olmuyorum ama koku yaptığı bir gerçek" dedi.

Karşıyakada sahil, deniz marulu yosunlarla doldu

Düğünde patlatılan havai fişek genç kadının kabusu oldu!İstanbul’da arkadaşının düğününe giden Selime Kılıç, havai fişeğin dizine saplanması sonucu sakat kaldı. Düğünde yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken Kılıç'ın avukatı Selim Babaoğlu, 350 bin liralık tazminat davası açtıklarını belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

29 Ekim şiirleri (kısa-uzun)! En güzel, anlamlı, yeni 1, 2,3,4,5,6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiiri...

29 Ekim şiirleri (kısa-uzun)! En güzel, anlamlı, yeni 1, 2,3,4,5,6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiiri...

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Hemzemin geçitte dayı ile yeğenin öldüğü kaza kamerada

Hemzemin geçitte dayı ile yeğenin öldüğü kaza kamerada

Sıradaki Haber