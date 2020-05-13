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13.05.2020 - 13:02 | | AA

Kars'ta canlanan doğa kuşlarla şenlendi

Kars'ta havanın ısınması ve doğanın canlanmasıyla sulak alanlar kuşlarla doldu.

Kars'ta canlanan doğa kuşlarla şenlendi

Sarıkamış ilçesinde doğayı şenlendiren göçmen kuşlar, Suludere ve Soğuksu mevkisini mesken tuttu. Ağaç dallarına tek sıra halinde konan arı kuşları da doğaya renk kattı.

Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde de bölgeye dönen leylekler, yuva yapmaya başladı. Leyleklerin yuva hazırlığı renkli görüntüler oluşturdu.

Karsta canlanan doğa kuşlarla şenlendi

 

Otomobilin üstüne teras yaptı, bagajına mangal yaktıANTALYA'da, daha önce üstünü kesip, içine branda gererek, havuza dönüştürdüğü otomobili polis tarafından otoparka çekilen oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), bu kez üzerine 'teras' kurup, bagaj kısmında mangal yaktığı otomobille caddelerde gezdi.
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