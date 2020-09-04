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04.09.2020 - 14:12 | | AA

Kars'ta insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde atık su kanalı için yapılan kazıda, insan kemiklerinin yanı sıra eski askeri mühimmat bulundu.

Kars'ta insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu

Tepe Mahallesi Arka Meşe mevkisinde TOKİ konutları için yapılan atık su kazısı sırasında 2 metre derinlikte yer alan kafa tası, insan kemiklerinin yanı sıra eski tüfek mermisi, top mermisi kovanı ile askeri bota rastlandı.

 Kanal kazısında çalışanlar bunun üzerine durumu polise ihbar etti. Kazı yerine gelen ekipler, çalışmaları durdurarak olayı Kars Müze Müdürlüğüne bildirdi.

 Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparak, toprağın altından çıkartılan söz konusu materyalleri alıp bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

 Tepe Mahallesi muhtarı Öner Bulut, gazetecilere, mahallenin alt kısmında atık su kanalı kazıldığını belirterek, "Kepçe kanalı kazarken insan kemikleri, askeri bot çıktı, bunların eski savaşlardan kalma olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar bununla ilgili gerekli çalışmayı yapıyorlar." dedi.

 Mahalle sakinlerinden Tacettin Alp de kanalın içinden kafatası, kemik ve askeri botların çıkması üzerine yetkililere haber verdiklerini ifade etti.

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