17.03.2020 - 11:47 | | AA
Kars'ta terör örgütü üyesi bir şüpheli tutuklandı
Kars'ta terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde önceki yıllarda silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.M'yi (36) takibe aldı.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, şubedeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılıkta ifade verdikten sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilirSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" açıklamasını yaptı.