Kartal'da dehşet! Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı

Olay, Kartal Cumhuriyet Mahallesi Hüdavendigar Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi sokakta tartıştı. Tartışmada taraflardan biri bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan silahı bahçeye atarak olay yerinden yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son dakika... Didim Belediye Başkanı'na tecavüz suçlamasında müfettişler incelemesini tamamladıİçişleri Bakanlığı tarafından Aydın'ın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabey ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin iş talebiyle belediyeye başvuran bir kadına iş vaadiyle cinsel saldırıda bulundukları ve bunu kameraya aldıkları iddiaları üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Tecavüze uğradığını iddia eden S.T.'nin müfettişlere verdiği ifadede, cinsel saldırının kayda alındığını ve bu görüntüleri oğluna gösterilmekle tehdit edildiğini söylediği öğrenildi.