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20.12.2020 - 06:38 | | İHA

Kartal'da korku dolu anlar! İtfaiye ekipleri oraya koştu

Kartal Yakacık’ta ofis olarak kullanılan bir dairede elektrik kablolarının yanmasıyla yangın çıktı. Dumanların sardığı dairede bulunan 1 kişi içeride mahsur kalarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kartal'da korku dolu anlar! İtfaiye ekipleri oraya koştu

Olay saat 05.30 sıralarında Yakacık Mülayim sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ofis olarak kullanılan dairede elektrik kablolarının yanmasıyla yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte daireyi duman sardı.

Kartalda korku dolu anlar İtfaiye ekipleri oraya koştu



O esnada içeride bulunan Aziz V. daire içinde mahsur kalarak “boğuluyorum” diyerek komşularına seslendi. Sesi duyan komşular durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak dumandan etkilenen Aziz V’yi dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Aziz V’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansa götürdü.

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