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27.07.2020 - 16:46 | | DHA

Kartal'da metro istasyonda saçları yürüyen merdivene sıkışan kızın son durumu

Kartal'da metro istasyonunda saçı yürüyen merdivene sıkışan 6 yaşındaki kız çocuğunun babası şikayetçi olacağını söyledi.

Kartal'da metro istasyonda saçları yürüyen merdivene sıkışan kızın son durumu

Olay dün 13.30 sıralarında Yakacık Adnan Kahveci Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 6 yaşındaki Berfin Demir'in saçları yürüyen merdivene sıkıştı. Çocuğun acılar içinde gören yolculardan biri hemen yürüyen merdiveni durdurdu ve durumu metro güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük Berfin'i sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Berfin Demir'i sedyeyle metro istasyonundan çıkarttı ve ambulansla hastaneye kaldırdı.

"OYNAMALARINA İZİN VERMEYEBİLİRLERDİ"

Sırtında yaralar oluşan 6 yaşındaki Berfin'in babası Orhan Demir, yaşanan olayla ilgili yetkililerden şikayetçi olacağını belirtti. Demir, "Söyleyecek bir şey yok. Çocuklar burada oynuyormuş. Diğer arkadaşlarına uyup buraya gelip oynamış. Bir vatandaş düğmeye basıp çocuğu kurtarmış. Bizim üzüldüğümüz nokta, güvenlikler çocukları görüp onları uyarmamış. Bu çocuğun sırtına bir bakabilir misiniz? Makine içeri alsaydı kim ne diyecekti. Biz mağduruz. Görevliler hakkında davayı yargıya taşıyacağım. Arkadaşlarım bana söyledi. Telefon açtılar, evim yakın. Bir baktım itfaiye burada hep uğraşıyor. Bir de baktım çocuğumun saçları, boynu oraya girmiş. Durdurmuşlar, bir bayan vatandaş sayesinde kurtulmuş çocuk. Kardeşiyle beraber oynarken düşmüş. Burada görevli yok mu. Bu çocuğun burada oynamaması lazım değil mi. Güvenlik kameralarından bu çocukları görebilirlerdi. Oynamalarına izin vermeyebilirlerdi" dedi.

 

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