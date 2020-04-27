Kartpostal Nasıl Yazılır? Kart Postal Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Kartportal Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Kartpostal kelimesidir.



KARTPOSTAL SÖZCÜĞÜNÜN DOĞRU YAZILIŞI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, kartpostal şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "kart postal" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "kartpostal"dır.

KARTPOSTAL NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre Fransızca kökenli bir sözcük olan kartpostal, "Genellikle dikdörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli, zarflı veya zarfsız gönderilen posta kartı"na verilen isimdir.