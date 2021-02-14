Kartpostallarla Sevgililer Günü

14 Şubat Sevgililer Günü’nün tarihçesi, Milattan Önce 374 yılında Roma İmparatoru II. Claudius’un ordunun asker ihtiyacı için evliliği yasaklamasına kadar uzanıyor. Savaşı aşka tercih eden II. Claudius’un yasakladığı evliliği gizli yöntemlerle gerçekleştiren doktor ve din adamı Aziz Valentin’in idam edildiği 14 Şubat’ta başladığı düşünülen Sevgililer Günü, günümüze kadar gelen en romantik kutlama. Özel konularda topladığı binlerce objeyle dünyaca ünlü koleksiyonlara sahip olan koleksiyoner ve araştırmacı Sertaç Kayserilioğlu, 14 Şubat’ın 180 yıl önce başlayan kartpostal modasıyla gerçek anlamını bulduğunu belirtti. Kayserilioğlu kartpostallardaki 14 Şubat’ı şöyle anlattı:

Shakespeare dizeleri

“14’üncü yüzyılda İngiliz edebiyatının ilk büyük şairi Geoffrey Chaucer’ın bir şiirinde Aziz Valentine’e vurgu yapması, 14 Şubat için en büyük adım oldu. Geoffrey Chaucer, Sevgililer Günü’nü bir şiirinde bugün kavradığımız anlamıyla romantik aşkla özdeşleştirince bir nevi Sevgililer Günü’nün günümüzdeki halini icat etmiş oldu. 16’ncı yüzyılda ise William Shakespeare’in şiirlerinde sevgiliye yazdıklarıyla 14 Şubat’ın romantik anlamı güçlendi. Shakespeare’in eserleri bugün dünyada en çok basılanlar arasında yer alıyor. Her ne kadar erken dönemde ilk kez Hristiyanlar kutlamış olsa da Sevgililer Günü’nün aşkla ve hediye vermekle sıkı bir ilişki içinde olması Orta Çağ ve sonrasına dayanıyor.”









Koleksiyonun nadide parçaları

Koleksiyonunda binden fazla Sevgililer Günü objesi olan Sertaç Kayserilioğlu için en özel anı, kartpostaldaki çiçeğe fotoğrafını yerleştiren kadın olmuş. Almanya’dan Türkiye’ye 1902’de gönderilen kartpostal da duygu yüklü. 1948’de eşine duygularını kartpostal ile anlatan Saffet Or, Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Zahit’in eşine yazdığı vasiyet mektubu da koleksiyonda.









‘Küresel popülerliğe Howland ulaştırdı’



Sertaç Kayserilioğlu, “Sevgililerin aşk sözcükleri yazılı süslü kağıtlar vermesi, göndermesi sevda kartlarının ilk örneklerini yaratmış. 1850’den sonra ABD’li Esther Howland’ın tasarladığı dantelli ve ipek süslemeli kartpostallar, 14 Şubat’ı küresel bir etkinliğe dönüştürdü. Kırtasiyeci olan babasının izniyle başladığı kartpostal üretimini hayal gücüyle romantizm ve evlilik teklifine çeviren Esther Howland, ev kadınlarının üretime katılmasıyla seri üretime geçmişti. Yarattığı kartpostallardaki romantizmin aksine hiç evlenmeyen Esther Howland, Sevgililer Günü’nü popüler hale getirmişti. 14 Şubat’ta Sevgililer Günü kartpostalı geleneği kısa sürede toplumsal bir olaya dönüşürken, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916’da ABD Missouri’deki Hallmark kartları şirketi seri üretime geçmişti” dedi.









‘Cumhuriyet’in ilk yıllarında ilgi gördü’



Kayserilioğlu, “Osmanlı döneminde Sevgililer Günü kutlaması kabul edilmediği için kartpostallar kapalı zarflarda gönderiliyordu. 14 Şubat için Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Türkiye’de de kartpostal geleneği etkili oldu. Kişilerin eş ya da sevgililerine aldıkları küçük hediyeler yaygınlaşırken, 1980’lerden itibaren Sevgililer Günü kutlaması televizyon reklamlarıyla herkesi kendisine çeken ticari ağırlıklı yapısına kavuştu. Suudi Arabistan, Özbekistan, Türkmenistan, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan resmi olarak Sevgililer Günü’nün kutlanmasını yasaklayan ülkeler” diye konuştu.