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05.05.2020 - 09:15 |

Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Askerlik terhis işlemleri ne zaman başlayacak?

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlik terhis işlemleriyle ilgili de konuştu. Bu gelişme sonrası sıklıkla 'Kasım celbi ne zaman terhis olacak?' sorusuna cevap arandı.

Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Askerlik terhis işlemleri ne zaman başlayacak?

Corona virüs nedeniyle askerlerin terhis günleri ileri bir tarihe ertelenmişti. Kasım celbi gelenler sürekli olarak ne zaman terhis olacaklarını araştırırken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konu hakkında açıklama yaptı. Bu gelişmenin hemen ardından 'Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Askerlik terhis işlemleri ne zaman başlayacak?' soruları sorulmaya başlandı.

ASKERLİK TERHİS İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Askerlerle ilgili faaliyetler 1 Haziran'da, celp hizmetleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik hizmetleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

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