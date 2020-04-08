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08.04.2020 - 17:32 | | İHA

Kasiyere doğru hapşıran müşteriye 392 TL ceza!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde marketler zincirinde kasiyere doğru hapşıran bir müşteriye şikayet üzerine corona virüs tedbirleri kapsamında insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL ceza kesildi.

Kasiyere doğru hapşıran müşteriye 392 TL ceza!

Olay ilçede faaliyet gösteren bir marketler zincirinde medyana geldi. İddiaya göre, markette alışveriş yapan A.K isimli bir şahıs market çalışana doğru hapşırdı.

Yaşanan tartışma üzerine market çalışanın şikayeti üzerine polis ekipleri A.K isimli şahsa 392 TL ceza kesti.

Çankırı'da kaçak saç tıraşına polis baskınıÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sanayi sitesi içinde boş dükkanda saç tıraşı yaparken polis baskınıyla yakalanan kuaför F.K.'ye, 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.
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