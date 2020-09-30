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30.09.2020 - 11:27 |

Kasko dolu hasarını karşılar mı? Dolu hasarı kaskoyu bozar mı?

İstanbul'da dün dolu yağışı etkisini gösterdi. Dolu yağışında sonra araç sahipleri kaskonun dolu hasarının karşılayıp karşılamadığı ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki kasko dolu hasarını karşılar mı? İşte kasko ve dolu hasarı ile ilgili detaylar...

Kasko dolu hasarını karşılar mı? Dolu hasarı kaskoyu bozar mı?

Dolu yağışının olmasıyla birlikte gündeme kasko ile ilgili detaylar geldi. İstanbul'da dün dolu yağı oldu. Aracında hasar oluşan araç sahipleri ise kaskonun bozulup bozulmayacağı ve kaskonun hasarı karşılayıp karşılamayacağı ile ilgili detayları merak ediyorlar. Peki kasko dolu hasarını karşılar mı?

KASKO DOLU HASARINI KARŞILAR MI?

Kasko teminatları sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor ancak, 2017’de bazı sigorta şirketlerinin aldığı karara göre;

4 iş günü içinde zarar dosyasının açılma zorunluluğu kalktı. Sigorta şirketleri yaşanan sel ve dolu felaketinde, oluşan hasar için dosya açtırmanın süresini iki yıla çıkardı. Doludan zarar görenler iki yıl içinde başvuru yapabilecek.

Yine bazı sigorta şirketleri, İstanbul’da yaşanan dolu yağışından zarar gören ve KASKO üzerinden tamir yaptıran sigortalılara yeni bir hizmeti gündemlerine aldı. Bazı sigorta şirketlerinin doludan zarar görenler için KASKO’nun bozulmaması kararını aldığı, diğer şirketlerin de bu kararı takip edecekleri öğrenildi. Ancak oluşan zarar, KASKO’dan işlem yaptıran araçlar için tramer kaydında sel zararı olarak görülecek.

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