02.08.2020 - 16:29 | | İHA
Kastamonu’da iğrenç olay! Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide’de 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada adli makamlarca B.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşanan istismar olayının, 12 yaşındaki kız çocuğunun durumu öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bulunan Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, teröristlerin vurulma anına yönelik görüntüleri de paylaştı.