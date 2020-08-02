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02.08.2020 - 16:29 | | İHA

Kastamonu’da iğrenç olay! Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kastamonu’da iğrenç olay! Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Cide’de 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada adli makamlarca B.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan istismar olayının, 12 yaşındaki kız çocuğunun durumu öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi.

 

 

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