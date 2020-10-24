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24.10.2020 - 05:28 | | AA

Kastamonu'da korkutan orman yangını

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kastamonu'da korkutan orman yangını

İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Tosya, Araç, Devrekani, Karadere ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Abana, Çatalzeytin ve Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalara çok sayıda iş makinesiyle de destek veriliyor.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına köylüler ve orman işçileri de katılıyor.

Kastamonuda korkutan orman yangını

Bölgenin sarp ve kayalık olması yangına müdahaleyi güçleştiriyor.

Orman işçisi Ercan Özdemir, AA muhabirine, ormanda üretim yaparken duman görmeleri üzerine bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Yangının çıktığı yere geldiklerinde ekiplerin müdahaleye başladığını gördüklerini belirten Özdemir, "Dumanı görünce, haber vermek için bölgeye intikal ettik. Ulaştığımızda itfaiye ve arazözlerin geldiğini gördük. Biz de söndürme çalışmalarına katıldık. Hala da çalışmalara devam ediyoruz. Var gücümüzle söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Kastamonuda korkutan orman yangını

Özdemir, "Yangın hala devam ediyor. Canımız yanıyor ve çok üzülüyoruz. Bu ormanlar bizim geçim kaynağımız, hepimizin ekmek teknesi. Canlılar yok oluyor, ormanımız yok oluyor." diye konuştu.

Özdemir, bölgede bu mevsimde kullanılmayan yayla evlerinin de bulunduğunu kaydetti.

Kastamonuda korkutan orman yangını

 

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