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27.06.2020 - 01:09 | | AA

Kastamonu'da korkutan yangın! Küle döndü...

Araç ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kastamonu'da korkutan yangın! Küle döndü...

İlçeye bağlı Samatlar köyü Halaçlar Mahallesi'nde Fikri Demir'e ait 2 katlı evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Araç Belediyesi ve İğdir Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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