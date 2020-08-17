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17.08.2020 - 14:36 | | DHA

Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Kastamonu'da Seher Özkan (61), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaza, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Markete gitmek için evinden çıkan Seher Özkan'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, B.T.'nin kullandığı 34 VS 7347 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seher Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Özkan'ın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Sürücü B.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilden indirdikleri şahsı dakikalarca dövdülerNevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen olayda bilinmeyen bir sebepten dolayı araç içerisinde bulunan 1 kişi, 4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü.
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