MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 6 kişi tutuklandı
ABONE OL
24.01.2021 - 11:29 | | DHA

Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Irak uyruklu 6 kişinin operasyonda tutuklandığı bildirildi.

Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. 4 gün önce kent merkezinde düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

    İstanbul trafiğinde terör estirdiler! Her yerde aranıyorlarİstanbul Fatih’te asker uğurlamak için koronavirüs salgınına rağmen bir araya gelen grup, hem maske takmadı hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Havai fişek ve meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, mega kentin altını üstüne getirdi. Polis ekipleri magandaların yakalaması için çalışma başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erzurum eksi 30'u gördü! Doğu buz kesti

    Erzurum eksi 30'u gördü! Doğu buz kesti

    Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

    Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

    Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

    Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden deprem açıklaması

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden deprem açıklaması

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet