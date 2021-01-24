Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. 4 gün önce kent merkezinde düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul trafiğinde terör estirdiler! Her yerde aranıyorlarİstanbul Fatih’te asker uğurlamak için koronavirüs salgınına rağmen bir araya gelen grup, hem maske takmadı hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Havai fişek ve meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, mega kentin altını üstüne getirdi. Polis ekipleri magandaların yakalaması için çalışma başlattı.