Kastamonu’nda ev çöktü! 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Esenlik köyünde altı ahır olarak kullanılan iki katlı ahşap bina çöktü. Binanın çökmesiyle enkazın altında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların mahsur kaldı. Hayvanları kendi çabalarıyla kurtaramayan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekipler ve vatandaşların uzun süren çalışmaları sonrasında 4 büyükbaş hayvan ile 1 küçükbaş hayvan enkazın altından kurtarılırken, 2 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.