MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu’nda ev çöktü! 2 büyükbaş hayvan telef oldu
ABONE OL
21.05.2020 - 14:10 | | İHA

Kastamonu’nda ev çöktü! 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde altı ahır olarak kullanılan iki katlı ahşap bina çöktü. Enkazın altından 4 büyükbaş hayvan ile 1 küçükbaş hayvan kurtarılırken, 2 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Kastamonu’nda ev çöktü! 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Esenlik köyünde altı ahır olarak kullanılan iki katlı ahşap bina çöktü. Binanın çökmesiyle enkazın altında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların mahsur kaldı. Hayvanları kendi çabalarıyla kurtaramayan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekipler ve vatandaşların uzun süren çalışmaları sonrasında 4 büyükbaş hayvan ile 1 küçükbaş hayvan enkazın altından kurtarılırken, 2 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Müslümanlara yönelik kıyafet satan mağazaya araçla daldıAvustralya'nın Greenacre kentinde kaputundan duman çıkan bir araç, seyir halindeyken önce bir otomobile çarptı, ardından Müslümanlara yönelik kıyafet satan 'Hijab House' adlı mağazaya daldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken; 11 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimlerdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu...

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimlerdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...
Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Son dakika... Beyoğlu'nda kadın ve erkeklerin eğlencesi kanlı bitti!

Son dakika... Beyoğlu'nda kadın ve erkeklerin eğlencesi kanlı bitti!

Sıradaki Haber