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19.06.2020 - 23:50 |

Katamaran nedir? Survivor'da katamaran ödülü

Katamaran nedir sorusu Survivor izleyicisi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam gerçekleştirilen ödül oyununun ardından ödüle giden takım ödülün tadını çıkardı. Ödül oyununda bahsedilen katamaran nedir sorusu gündeme geldi. Peki Katamaran nedir, ne anlama geliyor?

Katamaran nedir? Survivor'da katamaran ödülü

 Katamaran, birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi denizciliğinde kullanılan deniz taşıtı.

Sri Lanka, Hindistan ve Polinezya kökenli olan katamaran, günümüzde Avrupa ve ABD'de gezi amacıyla yaygın biçimde kullanılmakta, yelkenli ya da motorlu çeşitleri yapılmaktadır. 1950'den bu yana yarışlarda kullanılmaktadır. Okyanus aşırı yarışlarda teknelerin yerini almaya başlamıştır.

İstanbul'da kullanılan deniz otobüsleri de katamaran tipindedir.

Ağır deniz şartlarına dayanıksızdırlar.

Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
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