19.06.2020 - 23:50 |
Katamaran nedir? Survivor'da katamaran ödülü
Katamaran nedir sorusu Survivor izleyicisi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam gerçekleştirilen ödül oyununun ardından ödüle giden takım ödülün tadını çıkardı. Ödül oyununda bahsedilen katamaran nedir sorusu gündeme geldi. Peki Katamaran nedir, ne anlama geliyor?
Katamaran, birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi denizciliğinde kullanılan deniz taşıtı.
Sri Lanka, Hindistan ve Polinezya kökenli olan katamaran, günümüzde Avrupa ve ABD'de gezi amacıyla yaygın biçimde kullanılmakta, yelkenli ya da motorlu çeşitleri yapılmaktadır. 1950'den bu yana yarışlarda kullanılmaktadır. Okyanus aşırı yarışlarda teknelerin yerini almaya başlamıştır.
İstanbul'da kullanılan deniz otobüsleri de katamaran tipindedir.
Ağır deniz şartlarına dayanıksızdırlar.