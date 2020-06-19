Katamaran nedir? Survivor'da katamaran ödülü

Katamaran, birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi denizciliğinde kullanılan deniz taşıtı.

Sri Lanka, Hindistan ve Polinezya kökenli olan katamaran, günümüzde Avrupa ve ABD'de gezi amacıyla yaygın biçimde kullanılmakta, yelkenli ya da motorlu çeşitleri yapılmaktadır. 1950'den bu yana yarışlarda kullanılmaktadır. Okyanus aşırı yarışlarda teknelerin yerini almaya başlamıştır.

İstanbul'da kullanılan deniz otobüsleri de katamaran tipindedir.

Ağır deniz şartlarına dayanıksızdırlar.