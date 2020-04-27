MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı Manisa'da karantinaya alındı
ABONE OL
27.04.2020 - 02:25 | | AA

Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı Manisa'da karantinaya alındı

Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı, Manisa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı Manisa'da karantinaya alındı

Türk Hava Yolları uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 3'ü bebek 292 Türk vatandaşı, uçakta gerçekleştirilen sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere alındı.

Yolculardan bir kişi yüksek ateş nedeniyle Kovid-19 şüphelisi olarak ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İş Gören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalan 291 yolcu, dezenfekte edilmiş otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumunun Yunus Emre Öğrenci Yurdu'na transfer edildi.

Otobüslerden sosyal mesafeyi koruyarak inen yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerinin sağlık kontrolünden geçirildi.

Ateşleri ölçülen, elleri dezenfekte edilen, eldiven ve maske verilen ve genel karantina kuralları anlatılan vatandaşlar, özel kıyafetli ekipler tarafından yurtta kalacakları odalara götürüldü.

Vatandaşlar, Manisa'daki yurtta 14 gün karantinada kalacak.

 

 

5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı Manisa'da karantinaya alındı

Katar'dan getirilen 291 Türk vatandaşı Manisa'da karantinaya alındı

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

2020 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

2020 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

Sıradaki Haber