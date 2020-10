Katil kocadan kanlı pusu! 3 gün bekleyip yaptı

Aydın'da eski eşi Sinem Kaya'yı (33) çöp atmaya giderken sokakta pusu kurarak kurşun yağmuruna tutan cani koca Dinçer Özden'in (38) katliamı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Talihsiz kadın, can havliyle sığındığı kuaförde can verirken, görgü tanıkları korku dolu anları Yeni Asır'a anlattı. OLAY, Efeler ilçesi Güzelhisar mahallesi 41 sokakta meydana geldi. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Sinem Kaya, geçtiğimiz Kasım ayında eşi Dinçer Özden'den ayrıldı. Mahkeme Özden'e evden uzaklaştırma cezası verdi. Kaya, yaşadığı evden ayrılarak kiraladığı bir evde çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı.

FARK ETTİ AMA...

Dinçer Özden, birkaç gün önce Sinem Kaya'nın adresini öğrendi ve evinin olduğu sokağa geldi. EVİN karşısındaki ganyan bayinde pusuya yatan Dinçer Özden, Sinem Kaya'nın evden çıkıp çöp atmaya gittiğini görünce takip etmeye başladı. Takip edildiğini fark eden Sinem Kaya kaçmaya başladı. Ancak kadını sığındığı kadın kuaföründe yakalayan gözü dönmüş katil, genç kadını 7 kurşun sıkarak canice öldürdü. Cinayetin ardından kuaför dükkanından çıkan Özden, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

SANİYELER İÇİNDE OLDU

Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre; dehşetin yaşandığı kadın kuaförünün işletmecisi Ö.G. korku dolu anları Yeni Asır'a anlattı. Saniyeler içerisinde olayın gerçekleştiğini belirten Ö.G. "O sırada müşteri yoktu. Bir kadın kapıya doğru yöneldi. Ben ne olduğunu anlamadan, arkasından da adam koşturup içeri girdi. Adamın elinde silahı görünce kendimi dışarı atıp polisi aradım. O sırada silah seslerini duydum. Adam dışarıya çıktı. Cep telefonundan bir şeyler yazdıktan sonra polise teslim oldu. Kadın 6 aydır mahallemizde yaşıyormuş ama tanımıyordum" dedi.

'ELBET SENİ ÖLDÜRECEĞİM!'

Öldürülen Sinem Kaya'nın komşusu olan bir kadın görgü tanığı ise "Ganyan bayinde oturup birkaç gündür evini gözetliyormuş. Hatta büfeciye gidip 'Buraya gelip gidiyorum. Her geldiğimde polis geliyor. Sen misin beni ihbar eden' diyerek kızmış. Olay öncesi gece de kapısının önünde olay çıkartıp 'Elbet seni öldüreceğim' deyip bağırıp gitti" dedi. Olay günü Sinem Kaya'nın çöp atmaya gittiğini söyleyen tanık, "Arkasına bakıp birinin geldiğini görünce 'yapma' diye bağırdı. Elindeki çöpü bırakıp kaçtı. Kuaföre ikisi girdikten sonra silah sesleri duyduk. Adam, kadını vurdu dışarıya çıktı, telefonla birine mesaj yazdığını gördük. Telefonu elinden bırakmasını söyleyen polise, 'bir dakika' diyecek kadar rahattı. Polis arkadan kelepçeyi taktıktan sonra adam gülüyordu" diye konuştu.

'SEVGİLİSİYLE BULUŞACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Emniyette ifade veren katil zanlısının, "Evden çıktığında bir elinde çöp, bir elinde telefon vardı. Sevgilisiyle buluşmaya gittiğini düşündüm. Yanına gittiğimde kaçmaya başladı. Kuaföre girdi, orada öldürdüm" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Dinçer Özden, tutuklanarak cezaevine gönderildi.