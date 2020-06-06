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06.06.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Katil ve babasının utanç diyalogları

Akademisyen Ceren Damar’ı öldüren Hasan İsmail Hikmet’in babası Ömer Hikmet ile cezaevinde yaptığı görüşmenin tutanakları soruşturma konusu olurken, katilin babasıyla sosyal medyada “algı” oluşturma çabası pes dedirtti.

Katil ve babasının utanç diyalogları
PAŞA ALYURT Ankara

Baba Mustafa Damar’ın avukatları Vahit Bıçak’ın tepki toplayan savunmaları hakkında sosyal medyada algı oluşturmaya çalıştığı anlaşıldı. Baba Hikmet’in, oğluna “Şimdi 300 kişiyi geçti şu ana kadar millet paylaşıyor” derken sanığın da babasının sözlerine keyiflenerek, “vay vay vay” diye karşılık verdiği ortaya çıktı.

Şaşırtan detaylar

Akademisyen Ceren Damar’ı öldüren Hasan İsmail Hikmet’in, cezaevinde babası Ömer Hikmet ile gerçekleştirdiği görüşmede tutanaklara yansıyan diyaloglar suç konusu oluşturması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. İkili arasındaki konuşmalar soruşturma konusu olurken şaşırtıcı detayları ortaya çıkardı. Baba ile oğulun, avukatlarının tepki çeken iddia ve savunmalarıyla ilgili sosyal medya üzerinden algı yaratmaya çalıştığı görüldü. Baba ile oğulun yapılan paylaşımları kaç kişinin izlediğini ve neler yapacaklarını ayrıntılı olarak planlamaları dikkat çekti.

Görüşmenin tutanaklarına göre baba Ömer Hikmet, sosyal medya paylaşımları ile ilgili olarak oğluna, “300 kişiyi geçti şu ana kadar, millet paylaşıyor. 3-4 tane de profesör paylaşmış” diyor. Katil zanlısı Hikmet’in “Kaç kişi baktı ona?” sorusuna da babası, “Sabaha kadar bin kişiyi geçti” yanıtı veriyor. Durum karşısında keyiflenen sanık Hikmet bunun üzerine, “Vay vay vay” sözlerini kullanıyor

İkili arasında karar duruşmasının ardından Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar’ın açıklamalarıyla ilgili de ifadeler yer alıyor. Konuşmanın sonraki bölümünde ise baba Hikmet, “Hakimler, savcılar yarısına saydırdı, bir etiketledim on bini geçmiş” sözlerini kullanıyor.

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