Katil ve sapık kocaya "indirimsiz ceza" gerekçeleri açıklandı: Pişmanlık göstermedi

PAŞA ALYURT / Ankara

Ankara'da geçtiğimiz yıl 8 yaşındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu nedeniyle evini terk ederek boşanma davası açan eşi Döndü Şengül'ü (41) tabancayla öldüren Şükrü Şengül'ün (29) yargılandığı iki ayrı dava hakkında verilen kararın gerekçeleri açıklandı. Her iki mahkemece sanık Şengül'e yönelik indirim uygulanmaksızın verilen hapis cezaları çarpıcı ifadelerle anlatıldı.

"MAKTULÜ ARAYARAK ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMESİNİ SÖYLEDİ"

Katil zanlısı Şükrü Şengül hakkında işlediği cinayet nedeniyle "tasarlayarak öldürme" suçundan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, öz kızına yönelik istismar eylemi nedeniyle de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Cinayet davasına ilişkin gerekçeli kararda, Döndü Şengül'ün istismar olayından sonra yaptığı şikayetinin ardından küçük çocuklarını alarak annesinin yanına yerleştiği, sanığın bu tarihten itibaren maktulü sürekli arayarak şikayetinden vazgeçmesini söylediği belirtildi. Sanığın, maktuleye yönelik, "seni öldürürüm onlar benim çocuklarım sana vermem" diyerek tehdit ettiği ifade edildi.

SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Eşi Döndü Şengül'ün başka bir kişi ile ilişkisi olduğu yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedilen gerekçeli kararda, sanığın savunmasını maktulenin kendisini tahrik etmesi üzerine kurduğu, bu nedenle savunmasına itibar edilmediği anlatıldı. Karar gerekçesinde, "sanığın eylemini maktulenin haksız hareketleri sonucunda gerçekleştirdiğine dair savunmasını destekler nitelikte sanığın soyut beyanları harici herhangi bir somut delile ulaşılamamıştır" denildi.

"ÖLDÜRME KARARINI ÖNCEDEN VERDİĞİNE İLİŞKİN SOMUT DELİL YOK"

Kararda, sanığın pişmanlık göstermeyen fiilden sonraki davranışları ve sosyal ilişkileri göz önüne alınarak hakkında iyi hal indirimi yapılmadığı kaydedildi. Gerekçede, "meydana gelen zararın ağırlığı, suç konusunun önem ve değeri dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı. Kararda, "sanığın öldürme kararını önceden verdiğine ilişkin dosyada somut bir delilin bulunmaması" gerekçesiyle de sanık hakkında tasarlayarak adam öldürmeden ceza verilmediği dile getirildi.

RAPORUN İSTİSMARI DOĞRULADIĞI TESPİTİ

Cinsel istismar davasının gerekçesinde E.Ş.'nin ifadesinin samimi bulunduğu bildirilirken, küçük kızın cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki iddiaların ayrıca Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından verilen raporla doğrulandığı belirtildi. Kararda, sanığın, mağdure annesinin bankadan kredi aldığı, sonrasında boşanma davası açtığı ve bu nedenle kendisi hakkında isnatta bulunduğuna dair savunmasına itibar edilmediği ifade edildi. Sanığın olumsuz sosyal ilişkileri gözetilerek de iyi hal indirimi yapılmadığı kaydedildi.

'HAKKINI VERDİM' DEMİŞTİ

Sanık cinayet davasında, "Benim cinsel saldırıda bulunduğumu iddia ettiler. Ben de o yüzden cinayet eylemini gerçekleştirdim. Bana, 'lekeyi temizle temizleyebilirsen' dedi. Ben de hakkını verdim. Onu öldürdüm" sözlerini kullanmıştı.