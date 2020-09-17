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17.09.2020 - 22:36 | | AA

Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı

Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı

Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görülen lüzum üzerine tarafıma yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyidir. Kendimi evde izole edip karantinaya aldım. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa’da droneli maske denetimiİçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla bugün gerçekleştirilen corona virüs denetimleri kapsamında, Şanlıurfa’da maske takmayanlar drone ile tespit edildi. Halkın toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda yapılan denetimlerde, kurallara uymayanlara idari para cezası yazıldı.
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