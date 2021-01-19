Kavga senaryolu gasba 10 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, telefon dinlemesi ve teknik takipli çalışma sonucunda İstanbul’da döviz büroları ve banka çıkışı insanları takip eden şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, döviz bürosu ve bankadan çıkan insanları takip ettikleri ve bu kişilerin etrafını sararak kavga ediyormuş gibi yapıp üzerlerindeki paraları çaldığı tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 16 eylem gerçekleştirerek yüz binlerce lira ele geçirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca dokuzuu İstanbul, ikisi Diyarbakır’da bulunan 11 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.