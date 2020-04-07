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07.04.2020 - 22:52 | | AA

Kavga sesleri duyunca balkona çıktı, başından vuruldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 26 yaşındaki Yakup Demircan, sokaktaki silahlı kavga esnasında kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Kavga sesleri duyunca balkona çıktı, başından vuruldu

Akpınar Mahallesi Örnek Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Sokaktan gelen seslere bakmak için evinin balkonuna çıkan Demircan'ın kafasına mermi isabet etti.

Ağır yaralanan Demircan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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