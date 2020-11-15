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15.11.2020 - 11:20 | | DHA

Kavga sırasında yoldan geçerken, ayağından vuruldu!

Adana’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında, yoldan geçen Mustafa Kazar (20), ayağına isabet eden mermiyle yaralandı. Kazar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan saldırganlar Ahmethan Leventeller (19) ile tabancayı kullanan Hacı Ahmet Deveci (20) ise kısa sürede yakalandı.

Kavga sırasında yoldan geçerken, ayağından vuruldu!

Olay, 12 Kasım günü, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Hacı Ahmet Deveci ile yakın arkadaşı Ahmethan Leventeller, yolda yürürken, önceden husumetli oldukları grupla karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Hacı Ahmet Deveci, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayı ateşledi. Silahtan çıkan mermilerden biri, bu sırada yoldan geçen Mustafa Kazar’ın ayağına isabet etti. Kazar, yere yığılırken, şüpheliler de kaçarak, ara sokaklarda izlerini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Mustafa Kazar, burada tedaviye alındı.

Şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, Ahmethan Leventeller ile Hacı Ahmet Deveci’yi saklandıkları evlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı Ahmet Deveci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ahmethan Leventeller ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

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